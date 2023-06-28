İhlas Haber Ajansı

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Van'da İHA destekli operasyon: 340 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Başkale ilçesinde insansız hava aracı (İHA) destekli polis ve askerin koordineli operasyonunda 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde insansız hava aracı (İHA) destekli polis ve askerin koordineli operasyonunda 340 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Başkale ilçesi kırsalında 6. Hudut Tugay Komutanlığı görevlileri ile koordineli olarak İHA destekli operasyon yaptığı belirtildi. Operasyonda İran uyruklu 1 şahısla birlikte 208 kilo metamfetamin, 120 kilo esrar ve 12,5 kilo eroin olduğu değerlendirilen toplam 340 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

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