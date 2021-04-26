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Van'da iki mevsim bir arada

Van’da havaların ısınmasıyla birlikte baharın müjdecisi ters laleler açarken, Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.

Van'da havaların ısınmasıyla birlikte baharın müjdecisi ters laleler açarken, Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor.


Her mevsimi ile ayrı bir güzelliğe sahip olan Van, Nisan ayının son haftasında 2 mevsimi bir arada yaşıyor. Van'ın yüksek kesimleri metrelerce kar kütleleri ile birlikte vatandaşlar, ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşatıyor.


Gevaş ilçesinde baharın müjdecisi ters laleler açarken, Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde ise metrelerce kar kütleleri kış mevsimini andırıyor. Vatandaşlar ise kar ve açan çiçeklerle hatıra fotoğrafları çekmeyi ihmal etmiyor.

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