Van'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

Van'ın yüksek kesimlerin karla kaplanması, vatandaşlar ilkbahar ve kış mevsimini bir arada yaşatıyor. Van merkezde ilkbaharın yeşil tonları hakimken olurken, 100 kilometre uzaklıktaki Bahçesaray'da karla mücadele çalışmaları yürütülüyor. Van'da havaların ısınması ile adeta parklara akın eden vatandaşlar, güneşin tadını çıkartırken, kent merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Van- Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan Karabet Geçidinde ise Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri 3 bin rakımda karla mücadele çalışmaları yürütüyor.

“Mart geldi havalar ısındı”

Havaların ısınmasıyla vatandaşlar parklara ve çay bahçelerine akın etti. 6 Mart'ta son cemrenin toprağa düşmesiyle hava sıcaklığı da kendini iyice hissettirdi. Sıcak havaları fırsat bilen vatandaş, cadde ve parklara akın ederken, parklara çaylarını yudumlayarak güneşin tadını çıkarıyorlar.