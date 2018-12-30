Van'da İl Emniyet Müdürlüğünden ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması'

Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nın 9'uncusu gerçekleşti.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi amacıyla ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşları, stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde (toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alış veriş merkezleri, park ve bahçeler vb.) huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için 29 Aralık tarihinde saat 09.00-12.00 arasında ‘Türkiye Güven Huzur Uygulaması'nın 9'uncusunun gerçekleştirildiği ifade edildi. Açıklamada, "Toplu taşıma yapılan gar-istasyon, iskele-liman, otogar-terminal girişleri ile park ve bahçelerde 18.00 ila 20.00 arası, alışveriş merkezleri ve çevreleri ile cadde, sokak, bulvar gibi yerlerde ise 21.00 ila 23.00 saatleri arasında özellikle vatandaşlarımızın yoğunlukla bulundukları umuma açık eğlence mekanları ve çevrelerinde 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' gerçekleştirmiştir. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması için gerçekleştirilen uygulamaya ilimizde asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekât, trafik, narkotik suçlarla mücadele ve havacılık şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerimizden toplam 290 personel, 54 ekip, 1 helikopter, 1 dedektör polis köpeği katılmıştır” denildi.

55 umuma açık iş yeri ve 156 araç üzerinde yapılan uygulamada bin 637 kişinin sorgulandığı kaydedilen açıklamada, “Uygulamada 2 iş yerine ve 5 aranan şahsa işlem yapılmış olup, kurusıkı tabanca ele geçirilmiştir. Mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla bu zamana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarımız aynı kararlılıkla bundan böylede devam edecektir” ifadelerine yer verildi.