Van'da “İl Koordinasyon Kurulu” toplantısı

Van'da 2019 yılının ilk “İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı” yapıldı.

Van'da kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü ‘İl Koordinasyon Kurulu'nun 2019 yılı birinci dönem toplantısı, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında gerçekleşti. Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ Bölge Müdürlüğü, ilçe belediye yetkilileri ile kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantı öncesi bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, farklı sektörden çok sayıda projenin toplam bedelinin 4.2 milyar TL olduğunu açıkladı. Vali Bilmez, “Projelerimizin sektörel bazda dağılımı ise; 17 proje tarımla ilgili, 249 proje inşaat sektörüyle ilgili, 11 projemiz enerjiyle ilgili, 67 projemiz ulaştırmayla ilgili, 9 projemiz turizmle ilgili, 127 projemiz eğitimle ilgili, 61 projemiz sağlıkla ilgili ve 332 projemiz değişik sektörlere aittir. Projelerimizin toplam bedeli 4.2 milyar TL civarındadır. Önceki yıllar harcanan miktarı 1.1 milyar TL civarındadır. 2018 yılı ödeneği ise yaklaşık 1.6 milyar TL'dir. 2018 yılsonuna kadar kullanılan ödenek ise bir milyar TL civarındadır. Nakdi gerçekleşme oranımız yüzde 64 civarındadır” dedi.

2019 yılı bütçe oranlarının belli olmasının ardından mevcut ve yeni projeleri hayata geçireceklerini sözlerine ekleyen Bilmez, toplantının Van'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kurum müdürlerinin sunumları ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla devam eden toplantı, soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.