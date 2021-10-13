Van'da ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı

Van'da kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü ‘İl Koordinasyon Kurulu'nun 2021 yılı dördüncü dönem toplantısı, Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, valilikten video konferans aracılığıyla bağlandığı toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kurum müdürleri de online katıldı. Açılış konuşmasını yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, bir önceki toplantıda alınan kararları değerlendirdi. Vali Bilmez, “7 milyar 649 milyon 610 bin TL bedelli 378 projemiz var. Bu projeler için şu ana kadar 3 milyar 274 milyon 301 bin harcandı. Toplantımızda projelerimizin son durumunu değerlendireceğiz. Toplantımızın ve projelerimizin ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Daha sonra İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hasan Gültakar'ın da hazır bulunduğu toplantı; kaymakamlar, belediye başkanları ve kurumların yaptıkları yatırımlar ve son durumları hakkında bilgi vermesiyle son buldu.