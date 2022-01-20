Van'da ‘İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı

Vali Mehmet Emin Bilmez'in valilikten video konferans aracılığıyla bağlandığı toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kurum müdürleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Vali Bilmez, 2021 yılında yapılan yatırımları değerlendirerek, 2022 yılı yatırım döneminde de yapılacak çalışmalarda başarılar diledi.

Toplantı, yatırımcı kurumların sorumlu oldukları alanlarda yapılan, devam eden ve bu yıl programa alınan yeni yatırımları hakkında bilgilendirme yapmasıyla son buldu.