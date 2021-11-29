Van'da ilahi klibi çekilecek

Ses ve ezgi sanatçısı Musa Sarıhan ve ekibi, ‘Sen Vanlısın' adlı eserinin klibini Van'da çekmek için çalışma başlattı.

Ezgi sanatçısı Musa Sarıhan, ekibindeki Sertaç Sarıboğa ve Kenan Diler ile yeni çalışması olan ‘Sen Vanlısın' klibi için Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i makamında ziyaret etti.

"Senin İçin Yar" adlı albüm çalışmasının ardından söz ve bestesi kendisine ait olan ‘Sen Vanlısın' adlı eseriyle Van'ı kültürel zenginliklerini anlatacak olan Musa Sarıhan, klip çekimi için Van'ı tercih etti. Klip çalışmasına kısa zamanda başlamayı planlayan Musa Sarıhan, klipte sürprizlerin olacağını ve yeni çalışmalarının devam edeceğini söyledi.