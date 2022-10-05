Van'da ilk defa yapılan skolyoz ameliyatı başarıyla gerçekleşti

Van'ın Çatak ilçesine bağlı Görentaş Mahallesi'nde ikamet eden 19 yaşındaki Bedih Sarıbulak, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan skolyoz ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Operatör Dr. Merih Can Yılmaz, skolyoz ameliyatının Van'da ilk defa gerçekleştirildiğini ifade etti. Hasta Bedih Sarıbulak'ın omurilik eğriliği ve yürüyüşlerde ağrı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Yılmaz, “Yapılan tetkiklerde hastada 68 derece görünen bir skolyoz saptandı. Bizlerde bunun altında yatan sebeplerini araştırdık. Bütün beyin ve omurilik MR taramaları yapıldı ve gergin omurilik sendromu saptandı ve bu gergin omurilik sendromuna bağlı olarak skolyozun geliştiğini fark ettik. Hasta ve yakınları, ameliyatın riskleri ve oluşabilecek komplikasyonlar noktasında bilgilendirildi. Hasta yakınının ameliyatı kabul etmesinden sonra öncelikle gergin omurilik sendromu ameliyatı yapıldı. Hastanın gergin omuriliği serbestleştirildikten sonra skolyoz cerrahisine geçildi. Skolyoz ile hastanın sırtına daha önce ölçülmüş poliaksiyel vida sistemi yerleştirilip, manevrayla skolyoz açısı düzeltildi. 68 derece gibi yüksek derecelerde, bir anda hastanın açısı sıfır dereceye getirilemiyor. Zaten amacımız hastayı 30 veya 20 derece açılarına getirmekti. Şuan ki açısını 22 dereceye kadar düzelttik. Herhangi bir komplikasyon gelişmedi ve hastamız şuanda taburcu aşamasına geldi” dedi.

Özellikle ağır bir yük taşıdığında ya da uzun bir yol yürüdüğünde rahatsızlandığını aktaran Bedih Sarıbulak isimli hasta ise “Ağır bir yük taşıdığımda, yattığımda, kalktığımda rahatsız oluyordum. Uzun bir yol yürüyemiyordum. Şimdi ise kendimi çok daha iyi hissediyorum” ifadelerini kullandı.