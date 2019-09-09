Van'da ilk ders zili çaldı

Van'da 2019-2020 eğitim öğretim yılı, bin 505 okulda 336 bin öğrenci ile 18 bin 250 öğretmenin ders başı yapmasıyla başladı.

Eğitim öğretim yılının açılışı nedeniyle valilik bahçesindeki Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan program, daha sonra Hacı Ali Akın İlkokulu ve Ortaokulunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, halk oyunları ekibinin gösterisi, öğrenci ve öğretmenler adına yapılan temsili konuşmayla devam etti. Programda bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, devlet olarak Van'daki akademik başarıyı yükseltmek ve Türkiye ortalamasının üzerine çıkarmak için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirtti. Van'ı eğitim alanında daha üst seviyelere taşıma gayreti içinde olacaklarını ifade eden Vali Bilmez, “Sevgili öğrenciler; sizleri sevgi ve muhabbetle kucaklıyor hepinizin gözlerinden öpüyorum. Sizleri çok seviyoruz. Çünkü sizler bizlere ailelerinizin emanetlerisiniz ve bu ülkenin geleceğisiniz. Ülkemizi inşa edecek olan, bu ülkenin sorumluluğunu üstlenecek, ülkemizin, milletimizin refahını, gelişmişliğini artıracak olan sizlersiniz. Sizin iyi bir eğitim almanız ve çok iyi yetişmeniz için bizler her türlü çabayı gösteriyoruz. 336 bin öğrenci, 18 bin 250 öğretmen 1505 okulda eğitim öğretime başladı. Tertemiz okullar, tam donanımlı laboratuvarlar, pırıl pırıl sınıflar sizler için hazırlandı. Bunlar sizin daha iyi eğitim görmeniz için. Sizlerin bu okullarımızın, öğretmenlerimizin, anne ve babalarınızın hakkı ve emeklerinin karşılığını vereceğinizden eminiz. Bunun karşılığını çok çalışarak, üreterek, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak başarılara imza atarak verebilirsiniz” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise yeni eğitim ve öğretim yılının öğrenci, öğretmen, idarecilere ve velilere hayırlı olmasını temenni etti. Okulun ilk günlünde heyecanlı olduklarını dile getiren öğrenciler de, 3 aylık tatilin ardından tekrar arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yapılan konuşmaların ardından Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ilk ders zilini çaldı. Okulun gezilmesi ve öğrencilerin kitaplarının dağıtılması ile son bulan törene, Van Valisi Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez'in yanı sıra, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Naci Akkaş, İpekyolu Kaymakamı Sinan Aslan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, okul müdürleri ile öğrenci ve velileri katıldı.