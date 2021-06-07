Van'da ilk karbon kursu açılıyor

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'nin girişimleri neticesinde İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ilk defa karbon kursu açılıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şahin Arık, karbonun günümüzdeki önemine değinerek, “Kursumuz ‘Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçılığı Geliştirme ve Uyum Eğitimi' adı altında verilecek. Günümüzde doğalgaz dönemi. Karbon kursunu Van'da, belki de bölgede ilk olarak biz açacağız. Bu kursun çok büyük faydası olacaktır. Ben kursun açılmasında emeği geçen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başta olmak üzere Kaymakam Sinan Aslan'a, kursun açılmasına vesile olan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke'ye, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Şipal'e teşekkür ediyorum” dedi.

Kursun şu anda sadece İpekyolu ilçesinde açılacağını sözlerine ekleyen Arık, “Nasip olursa önümüzdeki hafta kursumuzu açacağız. Bunun büyük ses getireceğini düşünüyoruz. Şu anda Van merkezde açılacak olan kursun duyurusunu yaptık. İnşallah ileriki süreçte diğer ilçelerimizde de karbon kursu açılır” ifadelerini kullandı.