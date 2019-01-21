Van'da ilk kez ‘Apendiks kapatma işlemi' yapıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez ‘Apendiks kapatma işlemi' olan kalp kaynaklı felç risklerine tıpa uygulaması yapıldı. 4 kez beyin felci geçiren hasta Van'da ilk kez uygulanan bu yöntemle sağlığına kavuştu.

Van bölgesinde yaklaşık 2,5 milyon kişiye hitap eden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye'de çok az sayıda merkezin yapabildiği başarılı operasyonla bir ilke daha imza attı. Hastanede kalp ritm bozukluğundan dolayı 4 kez beyin felci geçirmiş bir hastaya sol atriyal apendiks kapatma yöntemi uygulandı. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tayyar Akbulut'un kardiyoloji hekimleriyle birlikte yaptığı kan sulandırıcılara alternatif geliştirilen ve modern bir yöntem olarak kabul edilen kalpte bulunan sol atriyal apendiks kapatma yöntemi operasyonu yapıldı. Başarılı geçen operasyon sonrası iki günlük takibin ardından hasta taburcu edildi.

Açıklamalarda bulunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Parlak, her zaman olduğu gibi bu kez de bir ilke imza attıklarını belirtti. Hastanede yılda 7 binden fazla anjiyo yaptıklarını ifade eden Başhekim Parlak, “Her durumda kendimizi nasıl daha geliştirebiliriz şeklinde bir çaba içerisindeyiz. 100'e yakın yoğun bakım yataklarımızla beraber 15 kardiyolog ile hastanemizde hizmet veriyoruz. Anjiyo sayılarımız yıllık olarak 7 binleri aşıyor. Bu tür özellikli vakaları yapmak üzere sürekli kendimizi geliştiriyoruz. Vatandaşlarımız farklı merkezlere gitmeden burada tedavilerini olabilirler. Emek veren kardiyolog arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

“Modern tedavi yöntemlerini kullanıyoruz”

Kalp ritm bozukluğu bulunan hastaların beyin felci geçirme riskinin sağlıklı insanlara göre 5 kat fazla olduğunu dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tayyar Akbulut, “Biz bu tür hastalarda kan sulandırıcı tedaviler yaparak, beyin felci geçirme riskini azaltıyoruz. Ancak kan sulandırıcı ilaçlarımız yan etkilerinden dolayı kanamalara neden oluyor veya ilaçlara rağmen hasta felç geçirebiliyor. Bizler de yeni modern tedavi yöntemlerini kullanarak, kan pırtısının kaynaklandığı kalbin kulakçık kısmının kör bir girintisi olan apendiksi tıpa yöntemiyle kapatıyoruz. Bu sayede işlem sonrası kan pırtıları beyin felcine neden olmuyor” diye konuştu.

“Hastamız 4 kez beyin felci geçirmişti”

Hastanın kan sulandırıcı ilaçlar kullanılmasına rağmen 4 kez beyin felci geçirdiğini anımsatan Akbulut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tedavi ettiğimiz hastamız ritm bozukluğundan dolayı kan sulandırıcıları kullanmasına rağmen 4 kez beyin felci geçirmiş. Bu yüzden biz de kapatma yöntemine karar verdik. Çünkü kan sulandırıcılara rağmen hastamız beyin felci geçirmişti. Operasyonumuzu başarılı bir şekilde tamamladık. Hastamızı iki günlük takipten sonra taburcu ettik. Şu an ise şifahen takip ediyoruz.”

Ülkemizin çoğu bölgesinde bu yöntemin henüz kullanılmadığına dikkat çeken Akbulut, yöntemin Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde şu ana kadar uygulanmadığını hatırlattı. Akbulut, yaptıkları uygulama sonrası Doğu Anadolu Bölgesi olarak bir ilke imza attıklarını sözlerine ekledi.