Van'da ‘İlk Yardım Ücret Tespit Komisyonu' toplantısı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleşen ‘İlk Yardım Ücret Tespit Komisyonu' toplantısı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Gür başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ali Gür, 2019 yılında Van ilinde ilk yardım eğitimlerinde ücret belirleme komisyonun en son 2017 yılında yapıldığını ve belirlenen ücretlerin tekrar revize edildiğini ifade ederek, 2019 yılı için geçerli olacak şekilde fiyat belirlemesi yapıldığını kaydetti.

Toplantıya Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım eğitmenleri Muhammed Ahmed Kurban, Ömer Erden, Kızılay, AFAD, Sağlık Meslek Lisesi ve ilde faaliyet gösteren Özel Ayaz ve Özel Bilim İlk Yardım Eğitim Merkezi temsilcileri katıldı.