Van'da ‘İmam Hatip Liseleri Arası Ezan Okuma ve Hafızlık' yarışması

İpekyolu ilçesindeki Türkmenoğlu Camii'nde 15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinesinde yapılan yarışmaya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Müftü Yardımcısı Sabahattin Kesti, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Ermiş, Eğitim-Bir-Sen Van Şube Başkanı M. Ali Uca, ÖNDER Van Şube Başkanı M. Emin Akan, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Demir, Tuşba İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Güzelyıldız, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yapılan yarışmanın ardından bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, her zaman bu tür yarışmaları düzenlemekten son derece memnun olduklarını belirterek, “İmam hatip okullarında okuyan gençliğin daha donanımlı yetişmelerini sağlamalıyız. Bu yarışmalar bunun için çok önemlidir. Hafızlık ve ezan okumak zor bir süreçtir. Büyük emek ister. Bundan ötürü öğrencileri yetiştiren ve yarışmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Yoğun ilginin olduğu ‘Ezan Okuma' yarışmasında Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci, Erciş Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Muradiye Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü oldu.

Hafızlık yarışmasında ise 15 Temmuz Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci olurken, Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Said Nursi Anadolu İmam Hatip Lisesi ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.