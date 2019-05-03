Van'da inci kefali balığını koruma çalışması

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Van Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, dünyada sadece Van Gölü'nün sodalı suyunda yaşayabilen ve üreme alanı olan akarsu ve dere yataklarına göç ederek yumurtalarını bırakan inci kefali balığının 15 Nisan - 15 Temmuz tarihlerinde avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin yasak olduğunu hatırlattı. Görentaş, her yıl olduğu gibi bu yıl da inci kefali balığı yasak avcılığı ile mücadele için 12 araç kiraladıklarını ve bu araçların 9 adedini İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki karakol komutanlıklarına, 1 adedini Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve 2 adedini de il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine tahsis ettiklerini kaydetti. Jandarma birimlerine inci kefali av yasağında kullanılmak üzere boy çizmesi, led ışıklı el fenerleri, ağ kesici gibi malzemeler de verildiğini dile getiren Görentaş, inci kefali av yasağı dönemi boyunca koordinasyonun müdürlükleri ekipleri tarafından sağlandığı, jandarma ve emniyet birimlerinin yasak boyunca ihtiyaç duyduğu tüm malzemelerin kurumları tarafından karşılandığını kaydetti. İl ve ilçe müdürlükleri olarak av yasağı dönemi boyunca kolluk kuvvetleri ile birlikte 7/24 denetimler yaparak kaçak avcılığa göz açtırmadıklarını vurgulayan Görentaş "Van'ın ekonomisine büyük katkı sağlayan ve endemik bir tür olan inci kefalini korumak ve gelecek nesillere devamlılığını sağlamak için kaçak avcılığa müsaade etmeyeceğiz” dedi.