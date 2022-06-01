İhlas Haber Ajansı

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Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 katlı bir evin inşaat halindeki dairesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 katlı bir evin inşaat halindeki dairesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.


Van'da polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin destek verdiği operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 3 organizatör de yakalanırken, firari olan 1 organizatörün yakalanma çalışılması devam ediyor.

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