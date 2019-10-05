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Van'da İranlı Şair Pervin İtisami etkinliği

Van’da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından düzenlenen etkinlikte, İran İslami Azad Üniversitesi Öğretim Üyesi Şehrbanu Sahabi, İranlı kadın Şair Pervin İtisami hakkında bilgilendirmede bulundu.

Van'da Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından düzenlenen etkinlikte, İran İslami Azad Üniversitesi Öğretim Üyesi Şehrbanu Sahabi, İranlı kadın Şair Pervin İtisami hakkında bilgilendirmede bulundu.


DAKA bünyesinde kurulan DAKA İran Masası, Türkiye ve İran arasında ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla faaliyetler düzenlemeye devam ediyor. İş dünyasına yönelik hazırlanan ve iki ülkeyi birbirine tanıtan çalışmaların yanı sıra kültürel ilişkilerin gelişmesine yönelik kültür ve sanat etkinlikleri de düzenleniyor. İranlı sinema yönetmenleri, sinema oyuncuları, yazarlar ve akademisyenler davet edilerek, ilgili kesimlerle sohbetler düzenleniyor. Bu etkinlikler kapsamda İslami Azad Üniversitesi Öğretim Üyesi Şehrbanu Sahabi, İranlı Şair Pervin İtisami hakkında bilgilendirmede bulunarak, şiirlerinden örnekler sundu. Elite World Van Hotelde düzenlenen etkinlikte konuşan DAKA İran Masası Koordinatörü Oğuz Tuncay Görür, iki ülkenin özellikle sınır bölgeleri arasında tanışma, işbirliği ve tecrübe paylaşımı için çalışmalar yapıldığını ifade ederek, ekonomik ilişkiler dışında kültürel tanışma ve iletişim için bu etkinlikleri düzenlediklerini ve bundan sonrada düzenleme devam edeceklerini belirtti.


Etkinliğe Vanlı şairler ve şiir severler katıldı.

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