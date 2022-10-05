Van'da iş dünyası 'mavi' de buluştu

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimlerine aday olan ‘Mavi Liste', istişare toplantısı düzenledi.

22 Ekim'de yapılacak Van TSO seçimlerine Mavi Liste'den girecek Necdet Takva ve iş dünyasından oluşan ekibi, Double Tree By Hilton Otelde bir araya geldi. 19 Meslek Grubu'nda yer alan adayların katılım sağladığı istişare toplantısında yapılan çalışmalar görüşüldü. Toplantıda konuşan Mavi Liste Başkan Adayı Necdet Takva, 19 grubu kazanmak için çalıştıklarını söyledi. Takva, “Hayata geçirdiğimiz projeler ve yaptığımız çalışmalar ile mevcut yönetim olarak başarılı olduğumuza inanıyoruz. Bu başarıyı çok daha üst düzeye taşıyabileceğimize, yarım kalan ve yeni projelerimizi hayata geçirebileceğimize, aynı zamanda odanın hem ulusal hem de uluslararası düzeyde temsiliyetini gelecek dönemde daha üst seviyeye taşıyabileceğimiz inancıyla bir kez daha adayız” dedi.

“19 gruptan başarıyla çıkacağız”

19 meslek grubunda yarışacak arkadaşları ile bir araya gelerek yapılan çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduklarını aktaran Takva, “5 listenin yarıştığı seçimde üyelerimizi ziyaret ediyor ve bir araya geliyoruz. Aldığımız tepkiler oldukça olumlu ve bize karşı bir teveccüh var. İnşallah bu seçimi de kazanacak ve 19 gruptan başarıyla çıkacağız. Bu yolda bizimle yürüyen, bizleri destekleyen ve bu akşam burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. Birlikte başardık, yeni başarılara da birlikte imza atacağız” ifadelerini kullandı.

Meslek grupları adaylarının da söz aldığı toplantı hatıra fotoğrafını çekilmesiyle sona erdi.