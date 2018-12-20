Van'da ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi

LTD. ŞTİ. personeline ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi veriliyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda BELVAN TİC. LTD. ŞTİ. bünyesinde çalışan bin 634 personele kademeli olarak ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimleri verilecek.

Büyükşehir Belediyesi ve Van Teknik Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) şirketinin ortak çalışması ile Kadın ve Aile Merkezi Konferans Salonunda başlayan eğitimler, yaklaşık bir ay sürecek. İş Güvenliği Uzmanı Nergiz Üstünel Kaval ile İşyeri Hekimi Engin Alçiçek tarafından verilen eğitimlerde; iş sağlığı ve güvenliğinin amacı, hedefi ve kapsamı, risk değerlendirmesi, iş kazaları ve kapsamı gibi konular detaylı bir şekilde işleniyor.

Ayrıca, eğitimler neticesinde yazılı sınava tabi tutulan katılımcılara 3 yıl geçerli eğitim sertifikası verileceği belirtildi.