Van'da 'iş sağlığı ve güvenliği' kursu

Daha öncesinden İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa imzalanan protokol çerçevesinde iş sağlığı ve güvenliği kursu açtıklarını ifade eden Urartu-Der Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nuri Kıpçak, “Bu çerçevede dernek yönetimi olarak bizler ilk faaliyet alanı olarak öncesinde belirlediğimiz ‘İş Sağlığı ve Güvenliği' kursu için başvuruları almıştık. Aralarında sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu kursiyerlerimize iki gün boyunca eğitim verdik. İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) İl Koordinatörü Nurcan Alpaslan tarafından gerçekleşen ilk eğitimde, kursiyerlerimiz birçok konuda bilgi sahibi oldu. Sosyal faaliyetlerde her daim farkındalık oluşturan ve bu yönü ile bilinen Urartu-Der olarak bizler dün olduğu gibi bugünde ve bundan sonraki süreçlerde de benzeri faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Ben bu anlamda bizlere her daim destek olan il ve İpekyolu İlçe Milli Eğitim müdürlüklerine, İpekyolu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ediyorum” dedi.