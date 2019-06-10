Van'da iş yeri açılışı

Ağrı'nın meşhur yaprak döneri olarak bilinen ‘Dönerci Sofi' Van'da hizmete girdi.

Kazım Karabekir Caddesi üzerinde kurulan işletmenin açılışına Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, DAKA Planlama Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, KOSGEB Müdürü Bilal Emre Yörük ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan işletme sahibi Musa Kazım Şahin, Ağrı'da 4 şube ile vatandaşlara hizmet verdiklerini ifade ederek, “Gelen yoğun talep üzerine Van halkına hizmet vermek için buradayız. 20 kişiye istihdam sağladık. İleriki süreçte başka şubeler de açarak daha fazla istihdam sağlayacağız inşallah” dedi.

Ticaretin yüzde 90'ının risk olduğunu dile getiren Şahin, “Risk olmadan ticaretin lezzeti olmuyor. Ticaretin yüzde 90'ı risktir. O riski de biz göze aldık. İnanıyorum ki Van halkı da bizi üzmeyecek. Çünkü biz onlara hizmet etmek için buradayız. Bu kapsamda işletmenin Van'a ve bölgeye hayırlı olmasını diliyor, tüm Van halkını Ağrılı Dönerci Sofi'ye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.