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Van'da işbirliği protokolü

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Van Şubesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.


Valilik makamında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında yapılan imza törenine İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Van Şube Başkanı Doç. Dr. Rahmi Tekin katıldı. İmzalanan 6 maddelik protokol kapsamında, her okulda Yeşilay çalışmaları ile ilgili bir idareci görevlendirilecek. Bu idarecinin odası Yeşilay Odası olacak. Görevlendirilen idareci yapılacak çalışmaları yürüteceği gibi okulda tütün denetiminden de sorumlu olacak.


Ayrıca Yeşilay Şubesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak il sınırları içerisindeki eğitim kurumlarında bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturulması için çalışmalar yürütecek. Yine protokol kapsamında bağımlılıkla mücadeleye okulların etkin bir şekilde katılımı sağlanacak.

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