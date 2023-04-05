Van'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları protesto edildi

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) öncülüğünde, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği saldırılar, düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.

Van'da 54 sivil toplum kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ tarafından "Direnen Filistin Halkı Kazanacak" konulu bir basın açıklaması düzenlenerek, İsrail saldırıları lanetlendi. Hazreti Ömer Cami avlusunda ikindi namazına müteakiben düzenlenen basın açıklamasına Van SDİ üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Van SDİ sözcülerinden Mehmet Ali Uca, Filistin'deki terör saldırılarına direnen Müslümanlara destek vermek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti. Uca, "Biz bugün burada Vahşi İsrail'in bizler için mübarek olan Ramazan ayında, dün gece Gazze'ye yaptığı saldırıları kınamak, cesur yüreklere moral olmak, onları desteklemek için toplandık. Biz bugün burada ne olursa olsun hiçbir şekilde yılmayacağımızı, zulme boyun eğmeyeceğimizi, yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağını, İslam aleminin uykuda olmadığını ve Batı'nın korkulu rüyası olduğumuzu göstermek için toplandık. Batının ve destekçilerinin söz konusu Müslümanlar olunca nasıl uyuduklarını, başlarını nasıl kuma gömdüklerini ve Filistin'deki vahşete nasıl sessiz kaldıklarını, hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını nasıl görmezden geldiklerini hep birlikte müşahede etmekte ve başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenlerin, terörist İsrail'in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olduklarını da çok net bir şekilde görmekteyiz. Adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukuk sistemi de zulüm ve terörü destekleyen, kan ve vahşetle kendisini özdeşleştiren İsrail'e desteklerini devam ettirmektedir. Zaten İsrail'in temelinde terör vardır, kan vardır, kin vardır ve ırkçılık üzerine bina edilmiş Siyonist rejimin oluşturduğu ipe sapa gelmez kör bir inanç vardır. Başta ABD ve diğer egemen güçler, İsrail'i kendi terörizmlerinin temellerini oluşturmak ve menfaatleri istikametinde bir yalan ve şiddet düzeni üzerine kurmuşlardır. Ancak Siyonist rejimin oluşturduğu bu yalan düzen elbette yenilecektir" dedi.

SDİ üyeleri daha sonra okunan duanın ardından alandan ayrıldı.