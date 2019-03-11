Van'da istişare toplantısı

2019 Nisan ayında gerçekleştirilecek olan TIMSS uygulaması kapsamında Van'da ilçe şube müdürleriyle istişare toplantısı yapıldı.

Van Ölçe ve Değerlendirme Merkezinde düzenlenen istişare toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirmeden Sorumlu Şube Müdürü Ebubekir Yetkin başkanlığında yapıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Temel Eğitim Şube Müdürü Mehmet Şirin Atlı, Bahçesaray İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıçarslan, Çaldıran İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yusuf Taşlı, Erciş İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Çiftçi, uygulamanın yapılacağı okul müdürleri ve uygulama okullarındaki matematik ve fen bilimleri öğretmenleriyle Van Ölçme ve Değerlendirme ekibi koordinatörlüğünde yapılan toplantıda; Van'da sınava tabi olan okulların teknik altyapısı konusundaki ihtiyaçlar belirlendi. TIMSS uygulama araştırması hakkında yapılan sunum ile son hazırlıklar gözden geçirilerek gerekli iş ve işlemler hakkında görüşmeler yapıldı. Olası aksaklıkların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü Koordinatörü Ebubekir Yetkin tarafından belirtildi.

Toplantıda, ayrıca öğrenciler için TIMSS içerikli tişört ve şapkalar okul müdürlerine takdim edildi.

Toplantıda, ayrıca Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerinde sınava katılacak olan öğrenciler için e-TIMSS uygulaması kapsamında kullanacakları bilgisayarların dağıtımı da yapıldı.