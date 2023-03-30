Van'da iyi huylu tiroid nodülleri ameliyatsız tedavi ediliyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, RFA yöntemiyle tiroid hastalığı bulunanların umudu oldu. Hastanede son 6 aylık süreçte yaklaşık 100 hastaya RFA yöntemi uygulandı. RFA yöntemi sayesinde hastalar, boyundaki ameliyat izinden ve ömür boyu ilaç kullanmaktan kurtuluyor.

“Cerrahiye ihtiyaç duyulmuyor”

Konuya ilişkin konuşan Radyoloji Uzmanı Dr. Saim Türkoğlu, Tiroid Radyofrekans Ablasyon yöntemiyle iyi huylu nodüllerin tedavisini gerçekleştirdiklerini belirtti. Bu tedavi yöntemi için Diyarbakır ve Bitlis'ten gelen genel cerrahi, radyoloji ve endokrin uzmanlarıyla birlikte tiroitlerdeki iyi huylu nodüllerin tedavi yöntemini canlı vaka üzerinden gösterdiklerini ifade eden Dr. Türkoğlu, “Tiroid Radyofrekans Ablasyonlar son 10 yıl içerisinde yer edinmiş bir tedavi yöntemidir. Artık cerrahiye alternatif bir yöntemdir. Eskiden iyi huylu tiroidlerin hepsinde cerrahi uygulanıyordu. Günümüzde ise cerrahiye ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü hasta hem kozmetik açıdan boynunda bir iz kalmasını istemiyor. Diğer taraftan tiroidin hepsi alınacaksa ömür boyu ilaç kullanmak zorunda kalıyor. Biz sadece bir iğne yardımıyla girip nodüllü tamamen yakıyoruz. Yaklaşık 6 ay içerisinde de bunun yüzde 80 boyutunda tamamen küçülmesini sağlıyoruz. Tek seansla yapılabilir, bazı hastalarda ise nadirde olsa ikinci ve üçüncü seans planlanabilir. Bu uygulama hem güvenilir hem de komplikasyonları daha az bir yöntemdir” dedi.

“100 hastayı bu uygulamayla tedavi ettik”

İşlemin eskiden Türkiye'de nadir merkezlerde yapıldığını ancak son dönemlerde biraz daha yaygınlaştığını dile getiren Türkoğlu, “Daha önceleri Amerika ve Avrupa'da daha yaygındı. Ancak Türkiye'de yeni yaygınlaşmaya başladı. Bölgemizde halihazırda Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılıyor. Bunun için bölge illerimizden eğitim için bize geliniyor. Hasta potansiyeli çok fazla. Eskiden burada hiç yapılmıyordu. Bu hastaların çoğu cerrahiye gidiyordu. Son 6 aydır bizler de hastanemizde bu işlemi yapmaya başladık. 100 hastayı bu uygulamayla tedavi ettik. Yaklaşık 150 hastaya yakın da sırada bekliyor. Maalesef tiroitlerdeki nodüller toplumda çok sık görülüyor” diye konuştu.

“Bu işlem daha çok güven veriyor”

Yaklaşık 6,5 santimetre guatrı olduğunu söyleyen Aytekin Taş isimli hasta, açık ameliyat yerine radyofrekans ablasyonlar işlemini tercih ettiğini belirterek, “Benden önce aynı yöntemin uygulandığı bir hastayla konuşma fırsatım oldu. Kendisi iki saat içesinde taburcu oldu. Guatr ameliyatı sonrası ömür boyu ilaç kullanmak ve boğazdaki ameliyat iziyle yaşamak yerine bu yöntem bana daha mantıklı geldi. Bu işlem daha çok güven veriyor” şeklinde konuştu.