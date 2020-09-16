İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da izinsiz reklam panolarını kaldırma çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde estetiğe aykırı ve izinsiz yerleştirilen reklam tabelası ile panolarını sökmeye devam ediyor.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, kent genelinde estetiği bozan elektrik panoları, direkler, ağaç gövdeleri gibi noktalara izinsiz asılan reklam tabelaları ve panolarını söküyor.


Daha önceden uyarılan, ancak uyarıyı dikkate almayanların tabela veya reklam levhalarının söküldüğünü ifade eden ekipler, Beşyol Meydanı ile Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve Milli Egemenlik caddeleri üzerinde bulunan izinsiz reklam panolarının tamamını kaldırdı.


Görüntü ve çevre kirliliğine sebep olan reklam tabelalarının söküm çalışmalarına belirli periyotlarla devam edileceği kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.