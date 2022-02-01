Van'da JAK timleri ilk kez kayak tesisinde görev aldı

Önleyici kolluk devriyeleri icra eden JAK timleri, bölgeye kayak yapmak için gelen vatandaşların rahat bir tatil geçirmeleri ve yaşanabilecek olumsuz durumlara anında müdahale ediyor. Gevaş ilçesi Abalı Kayak Merkezi'nde görevlendirilen JAK timleri, bir taraftan güvenliği sağlarken, bir taraftan da vatandaşa yardımcı oluyor.

Yaralı sporcu başarıyla kurtarıldı

Abalı Kayak Merkezi'nde 7 gün 24 saat görevli olan JAK timleri, sporcuların ve vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda, kayak yaptığı sırada düşerek bacağından yaralanan sporcuya JAK timi yetişti. JAK timi, kısa sürede ulaştığı sporcuyu alarak sağlık ekiplerine teslim etti.

İHA muhabirine konuşan Türkiye Kayak Federasyonu İl Temsilcisi ve Van Kayak Alp Disiplini Antrenörü Harun Altair, kayak tesislerinde JAK timinin olmasının özellikle sporcular için büyük önem arz ettiğini belirtti. Profesyonel sporcu çalıştırmalarına rağmen zaman zaman yaralanmaların olduğunu ifade eden Antrenör Altair, “Kayak tesisinde yüzde 37 eğime sahip ikinci etapta yaralanan kişiyi sırtımıza alıp indirme durumumuz kesinlikle söz konusu değildir. Bu durumda iş JAK timlerine düşüyor. Bu konuda bize desteklerini sunuyorlar. Yaralı sporcumuza hızlı müdahale ederek, sağlık ekiplerine teslim ediyorlar” dedi.

“Onları seviyoruz, iyi ki varlar”

Kayak yaparken çoğu zaman kazanların yaşandığını ifade eden kayak sporcusu ise bugün kayak yaptığı sırada bir arkadaşının yaralandığını ve JAK timinin anında müdahale ettiğini söyledi.