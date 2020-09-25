Van'da jandarma personeline av koruma ve kontrol faaliyeti seminerleri

Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, Van İl Jandarma Çevre Tim Komutanlığı ekipleri ile birlikte Van'da kaçak avcılığın önüne geçilmesi amacıyla kentte görev yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı, Erciş İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Muradiye İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı Muradiye-Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı, Gürpınar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Gevaş İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı, Edremit İlçe Jandarma Karakol Komutanlıkları personellerine av koruma ve kontrol eğitimi verildi. Seminerde kaçak avcılık ile mücadelede etkin bir av koruma ve kontrol faaliyeti yapılabilmesi amacıyla jandarma personeline avcılık mevzuatı, biyokaçakcılık ve hayvanları koruma kanunu kapsamında bilgiler aktarıldı.