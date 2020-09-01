Van'da jandarma personeline gıda hijyen eğitimi

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında verilen eğitimde, güvenilir gıda arzına katkı sağlamak amacıyla; gıdanın üretiminde ve tüketime sunulmasında uyulması gereken hijyen kuralları, personel hijyeni ve işletme hijyeni konuları anlatılarak, gıda işletmelerinde korona virüs pandemisine karşı alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirilmeler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığının da talepleri ile jandarma birimleri için gıda denetimlerinin belirli aralıklarla yapıldığı belirtildi.