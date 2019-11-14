İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da kaçak avcılara 18 bin 376 liralık ceza

Van’ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 3 kişiye 3 bin 836 lira idari para ceza ile 14 bin 540 TL tazminat kararı alınırken, kaçak avlanılan 6’sı canlı Keklik olmak üzere, 8 Keklik, 8 Ördek, 1 Tavşan ve 4 Bıldırcın ele geçirildi.

Van'ın Muradiye ilçesinde kaçak avlanan 3 kişiye 3 bin 836 lira idari para ceza ile 14 bin 540 TL tazminat kararı alınırken, kaçak avlanılan 6'sı canlı Keklik olmak üzere, 8 Keklik, 8 Ördek, 1 Tavşan ve 4 Bıldırcın ele geçirildi.


Muradiye İlçe jandarma Komutanlığı'na bağlı Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yol kontrolleri sırasında durumundan şüphelendikleri kapalı kasa kamyonette arama yaptı. Yapılan aramada, 6'sı canlı Keklik olmak üzere 8 Keklik, 8 Ördek, 1 Tavşan ve 4 ölü Bıldırcın ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak avlanma yapan 3 şahıs için 3 bin 836 TL idari para cezası ile 17 bin 540 TL tazminat kararı alırken; canlı ve ölü hayvanlara el konuldu. Ekipler, Muradiye Alparslan Jandarma Karakol Komutanı ve personeline destek ve de katkılarından dolayı teşekkür ettiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.