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Van'da, kaçak avcıların, kafesleri yakılarak imha edildi

Van’da değişik tarihlerde yasa dışı avlanma için kullanılan ve ele geçirilen malzemeler yakılarak imha edildi.

Van'da değişik tarihlerde yasa dışı avlanma için kullanılan ve ele geçirilen malzemeler yakılarak imha edildi.


Van Doğa Koruma Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, yıl boyunca yaptıkları av koruma ve kontrolleri sırasında avcılardan çok sayıda avlanmada kullanılması yasak olan kafese el koydu. Avcılar hakkında yasal işlem yapılırken, ele geçirilen kafesler ve ses kayıt cihazının yasal işlemleri yapılmasının ardından yakılarak imha edildi.

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