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Van'da kaçak avlanan 2 kişiye idari ceza parası uygulandı

Van’ın Gevaş ilçesinde kaçak avlanan 2 kişiye 2 bin 694 TL idari para cezası uygulanırken, 2 adet yarı otomatik takozsuz silaha da el konuldu.

Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak avlanan 2 kişiye 2 bin 694 TL idari para cezası uygulanırken, 2 adet yarı otomatik takozsuz silaha da el konuldu.


Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından, Gevaş ilçesi Dağyöre Mahallesi mevkiinde kaçak olarak avlandığı tespit edilen; 2 şahıs hakkında idari para cezası uygulandı. Kaçak olarak avlandığı tespit edilen şahıslar hakkında; Van İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam 2 bin 694 TL idari para cezası uygulanırken, 2 adet yarı otomatik takozsuz silaha da el konuldu.

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