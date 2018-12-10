Van'da kaçak avlanan 2 kişiye idari ceza parası uygulandı

Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak avlanan 2 kişiye 2 bin 694 TL idari para cezası uygulanırken, 2 adet yarı otomatik takozsuz silaha da el konuldu.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından, Gevaş ilçesi Dağyöre Mahallesi mevkiinde kaçak olarak avlandığı tespit edilen; 2 şahıs hakkında idari para cezası uygulandı. Kaçak olarak avlandığı tespit edilen şahıslar hakkında; Van İl Şube Müdürlüğü tarafından toplam 2 bin 694 TL idari para cezası uygulanırken, 2 adet yarı otomatik takozsuz silaha da el konuldu.