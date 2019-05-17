Van'da kaçak avlanmış 3 ton balık ele geçirildi

Van'da kaçak avlanmış 3 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri, inci kefalini yasak döneminde avlamaya çalışanlara yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor. Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ve Bot Timi tarafından Van Gölü sahilindeki Gölağzı bölgesinde yapılan kontrollerde, 3 ton kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi.

Balıkları avlayan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatılırken, balıklar ise tarım ve orman müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.