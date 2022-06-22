Van'da kaçak avlanmış 4,5 ton canlı inci kefali ele geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde kaçak avlanmış 4 bin 500 kilogram canlı inci kefali tekrar suya bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bir hafta içinde yapılan faaliyetlerde, Yalındüz ve Karahan mahallelerinde 3 adet 600 metre ve 1 adet 300 metre uzunluğunda manyetik ağ, 4 adet balıkçı tulumu, 1 adet kepçe ağ, 1 adet bisiklet, 110 adet boş çuval ve manyetik ağ içerisinde 4 bin 500 kilogram canlı inci kefali balığı ele geçirildi.

Ele geçirilen 4,5 ton canlı inci kefali balığı tekrar suya bırakılırken, ele geçirilen manyetik ağ ve malzemeler ise Muradiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.