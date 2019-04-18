Van'da kaçak avlanmış 80 kilo balık ile 700 metre ağ ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası açıklarında kaçak avlanmış 80 kilogram inci kefali balığı ve 700 metre ağ ele geçirildi.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanması yasak olan inci kefali balığının korunmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edremit İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından Akdamar Adası açıklarında yapılan denetimler sonucunda 80 kilogram inci kefali balığına ve 700 metre ağa el konuldu. Ölü balıklar ve el konulan ağ imha edilmek üzere Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak avcılık yapan şahıslar ise olay yerinde kaçtıklarından dolayı herhangi bir cezai işlem uygulanmadı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van ve Bitlis'te 15 Nisan'da başlayan av yasağı ile birlikte polis, jandarma, zabıta ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 7/24 denetimler yaparak kaçak avlanmanın önüne geçmeye çalıştığını söyledi. Görentaş, av yasağının gerçek amacına ulaşmasının vatandaşların bilinçlenmesine bağlı olduğunu belirterek, "Mücadelenin etkin olabilmesi için toplumumuzun bu mücadeleye destek vermesi gerekir. Bir şeyin eğer alıcısı olmazsa satıcısı da olmaz. Dolayısıyla vatandaşlarımızın inci kefalini bu hassas döneminde tüketmeyerek sahip çıkması gerekir. Son yıllarda bu noktada ciddi bir bilinç oluştuğunu fark ediyoruz" dedi.