Van'da kaçak et ve sakatat ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bitlis-Van karayolu üzerinde şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Aramada, sevk irsaliyesi ve faturası olmadığı tespit edilen ve halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen piyasa değeri 112 bin TL olan 3 bin 500 kilogram et ve sakatat ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.