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Van'da kaçak göçmen tacirlerine operasyonu

Van ve Ağrı’da kaçak göçmen tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 5’i tutuklandı.

Van ve Ağrı'da kaçak göçmen tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 5'i tutuklandı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile ilgili müdürlüğümüze intikal eden bir takım ihbar ve şikâyetler üzerine, Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Muradiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süreli bir projeli çalışması yürütüldü. Yürütülen bu çalışmalar kapsamında; 2018 yılı içerisinde 7 ayrı olayda toplam 205 yasadışı yollardan yurda giriş yapan kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak; Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; 23 Nisan 2019 günü Van Merkezli Çaldıran ilçesi ve Ağrı ilinde yapılan eşzamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 11 şüpheli hakkında tanzim edilen tahkikat evraklarıyla birlikte çıkarıldıkları adli makamlarca kişi tutuklanırken, 1‘i Cumhuriyet Savcılığınca serbest, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" denildi.

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