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Van'da kaçak sigara operasyonu: 11 tutuklama

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 15 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 13 kişiden 11’i tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 15 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan 13 kişiden 11'i tutuklandı.


Van İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Çamlık Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta 15 bin 30 paket kaçak sigara ele geçirilirken, araçta bulunan 13 kişi de gözaltına alınmıştı. Sigara kaçakçılığıyla bağlantılı oldukları ve yolcu görünümü vererek jandarmayı yanıltmaya çalıştıkları tespit edilen 13 şüpheliden 11'i tutuklanırken, 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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