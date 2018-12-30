Van'da kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı

Olayla ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çaldıran İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahısların yasa dışı yollardan temin ettiği kaçak sigaraları Ağrı iline götürmek üzere sevkiyat yapacakları bilgisi üzerine şüpheli bir aracı yakın takibe aldı. Yapılan takip sonucunda ilçenin Soğuksu Mahallesi sınırlarında durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 8 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili olarak 2 zanlının yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.