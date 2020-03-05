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Van'da kaçak sigara operasyonu

Van’da kaçak sigara ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da kaçak sigara ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde “5607 SKM” suçundan yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 08 Ağustos 2019 - 08 Ocak 2020 tarihleri arasında 8 ayrı yakalamada toplam 59 bin 427 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirilmişti. 8 ayrı yakalama olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak; KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart 2020 günü 6 şüpheliye yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda; 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüpheli Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu olup, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir” denildi.

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