İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da kaçak sigara, telefon ve akıllı saat ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak sigara, telefon ve akıllı saat ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak sigara, telefon ve akıllı saat ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; bin 800 paket sigara, 12 adet cep telefonu, 17 adet akıllı saat ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olay bünyesinde 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.