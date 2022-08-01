İhlas Haber Ajansı

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Van'da kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “25-31 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen; 438 paket sigara ve 2 bin 195 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 3 olayda 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

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