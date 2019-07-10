İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da kaçak sigara ve para ele geçirildi

Van’da şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin elindeki poşetlerde 680 paket kaçak sigara ile 104 bin 800 TL para ele geçirildi.

Van'da şüphe üzerine durdurulan 3 kişinin elindeki poşetlerde 680 paket kaçak sigara ile 104 bin 800 TL para ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Leventoğlu Sokak üzerinde devriye görevini ifa ettikleri esnada yaya ilerleyen F.Ş., E.A. ve N.K. isimli şahısların ellerinde bulunan poşetlerden şüphelenilmesi üzerine arama yapıldığı belirtildi. Aramada 680 paket kaçak sigara ile 104 bin 800 TL para ele geçirildi. Olayla ilgili F.Ş., E.A. ve N.K. isimli 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.