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Van'da kaçak su kullanımına geçit yok

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü, kaçak su kullanımıyla ilgili adli ve idari işlemleri hızlandırdığını duyurdu.


VASKİ'den yapılan açıklamada, Abone İşleri Daire Başkanlığı Kaçak Su Önleme ekiplerinin çalışmalarına hız kesmeden devam ederek kentte kaçak su kullanımının önüne geçmeye çalıştığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan denetimlerle kaçak su kullanan vatandaşlara idari cezalar kesilirken aynı zamanda savcılığa suç duyurusunda bulunuluyor. Ayrıca abonelik işlemleri başlatılarak sayacı olmayan vatandaşların su sayaç bağlantıları yapılıyor.


Son bir aylık dönemde yapılan denetimler kapsamında 227 kişi hakkında kayıp kaçak kullanım zabtı tutularak gerekli yaptırımlar uygulanmıştır. Bununla birlikte yaz döneminde şehir merkezinde denetimlerin yapıldığı yine son bir aylık süreçte 3 bin 819 yeni abone yapılarak kayıp kaçak suyun kontrol altına alınması sağlanmıştır” denildi.


VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ise içme suyu şebekesinden alınan kaçak suyla bahçe sulayan vatandaşlara idari ve cezai işlem uygulandığını söyleyerek, “İl genelinde kaçak su kullanımıyla mücadeleye 7/24 devam edeceğiz. Kaçak ekibimizin yanı sıra abone işleri ve sayaç işleri ekiplerimiz de özelikle yaz aylarında sürekli sahada çalışmalarına ara vermeden devam edecekler. Şebeke hatlarından kaçak su, bahçe ve yeşil alanların sulanmasıyla tüm vatandaşlarımız mağdur edilmektedir. Kayıp ve kaçak sulamalardan kaynaklı su seviyelerinde yani şebeke basınçlarımızda düşüş yaşanmakta, buna bağlı olarak da binaların 3 ve 4. katlarına su çıkmayan mahallelerimiz olmaktadır. VASKİ olarak kaçak kullanıma gerek denetimlerimiz gerekse uyguladığımız idari cezalarla müsaade etmeyeceğiz. Denetimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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