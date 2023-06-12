Van'da kaçakçılık operasyonu

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, gümrük kaçağı sigara, telefon ve sahte pasaport ele geçirilirken, 17 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılıkla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde 5-11 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 5607 SKM çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 2 bin 350 litre akaryakıt, 4 bin 215 paket sigara, 13 adet elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likidi, 145 adet puro, 101 adet cep telefonu ele geçirilirken, resmi belgede sahtecilik suçu çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 5 adet sahte pasaport ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 9 olay çerçevesinde 17 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.