Van'da kadın sanatçılardan resim sergisi

Van'da bir araya gelen 65 kadın sanatçı resim sergisi açtı.

Van Valiliği bahçesinde düzenlenen etkinlikte, 65 Vanlı kadın sanatçıya ait 150 resim sergilendi. Serginin açılışında konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı, kadınların sanatsal faaliyetlerdeki üretkenliklerini her zaman takdir ettiklerini belirterek, “Türkiye'nin geleceğinde onların önemli rolü olduğuna inanan bir il valisi olarak kadınlarımıza şunu ifade etmek istiyorum. Her zaman yanınızdayım, her zaman en büyük destekçinizim. Kadının gücü, Türkiye'nin gücü demek, kadının gücü Van'ın gücü demek. Kadının aklından, zekasından yararlanan toplumlar her zaman ilerler, gelişir, yükselir ve yücelir. Şehrimizin imarında, inşasında Vanlı hemşerilerimizin huzur, refah, esenliklerinin sağlanmasında Vanlı kadınların çok büyük rolü var. Evet, ilin valisi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayım. Onların ürettiklerinin ve yaptıklarının farkındayım. Kendileri Van'ımız için, Türkiye'miz için hepsi birer değer” dedi.

Serginin düzenlenmesine öncülük eden Doç. Dr. Seyhan Mercan Kalaycı ise 65 kadın sanatçıdan oluşan, yaklaşık 150 eserin yer verildiği 'kadın ve sanat' adlı karma serginin Van'da ilk sanatsal faaliyetlerden birisi olduğunu vurgulayarak, “Serginin kadın sanatçılardan oluşmasının pek çok nedeni bulunmaktadır. Van'ın doğal ve tarihi güzelliklerinin yansıtılmasının yanı sıra kültürel ve sanatsal faaliyetlerin kadın sanatçılarımızın eserleriyle ilimize ve bölgemize katkı sağlayacağı inancındayız. Maalesef ilimizde yapılan sanatsal faaliyetlerde kadın sanatçıların katılımının az olması dikkat çeken unsurlardan biridir. Bu düşünceye neden olan pek çok faktör bulunmaktadır. Sanatsal faaliyetlerde kadın iştirakini artırmak için bu sergi önem arz etmektedir. Açacağımız sergimiz de de görüleceği gibi kadın sanatçılar başarılı eserler üretmektedirler. Bu serginin ve bundan sonraki pek çok yapılacak sanatsal faaliyetlerin kadın sanatçıları hak ettiği yerlere ulaştıracağı kanaatindeyiz. Farklı üslup ve tekniklerinde olduğu bu sergi de sanat eğitimi alan sanatçı kadınlarımız olduğu gibi sanata gönül veren sanatçı kadınlarımızda bulunmaktadır. Sergimizin katılımcı sayısı Van ilinin plakası olan 65 sayısı ile sınırlandırılarak oluşturulmuştur. Sanatsal üretimde kadın sanatçılara ön ayak olmanın yanı sıra topluma faydalı işlerde örnek olacak sanatçı ve sanat eğitimcisi yetiştirmek; ayrıca kadının sanat dünyasındaki statüsünü artırmak bu serginin temel amaçlarıdır” ifadelerini kullandı.

Sergide yer almanın gururunu yaşadıklarını belirten kadın sanatçılar ise içindeki duygularını resmettiklerini söylediler.