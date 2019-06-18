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Van'da ‘Kadına Yönelik Şiddet Ve Erken Yaşta Evlilikle Mücadele' toplantısı

Van’da, kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliklerle mücadele il koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Van'da, kadına yönelik şiddet ve erken yaşta evliliklerle mücadele il koordinasyon izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.


Valilik Ali Paşa Salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Sinan Aslan başkanlık etti. Vali Yardımcısı Aslan, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek, bir önceki koordinasyon toplantısında alınan kararlar ve yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdurrahman Çohaz ise, kadının güçlenmesi için bakanlıklarının eylem planı ve stratejisini anlattı.


Toplantıda, ayrıca kadının güçlenmesine yönelik eylem planı, yerel düzeyde yapılabilecek faaliyetler, geliştirilecek stratejiler hakkında slaytlar eşliğinde sunum yapıldı.


Toplantı, katılımcıların görüş ve önerileriyle son buldu.


Toplantıya İpekyolu Kaymakamı Cemil Öztürk, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, jandarma, emniyet, milli eğitim, sağlık ve ilgili kamu kurum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

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