Van'da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim” semineri

Müdürlüğe bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve uygulama ortağı İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı Van Temsilciliğinin desteğiyle mülteci ve Vanlı kadınlara yönelik “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitim” semineri düzenlendi.

Sosyolog Canan Yıldırımoğlu tarafından tercüman eşliğinde verilen seminerde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nün önemi, şiddetin tanımı, türleri ve yaygınlığı, şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kurum ve kuruluşlar ile 6284 sayılı Kanun kapsamında alınan koruyucu ve önleyici tedbir kararlarına ilişkin bilgiler verildi.