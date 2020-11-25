Van'da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü' toplantısı

Türkiye'nin diğer illerinde olduğu gibi Van'da da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla toplantı yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü (AÇSHİM) organizesiyle Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca başkanlığında gerçekleştirildi. Kamu kurumu ve STK temsilcilerinin de katıldığı ve kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili yapılan çalışmaların ele alındığı toplantı sonrası Vali Yardımcısı Karaca, beraberindeki heyetle Cumhuriyet Caddesi üzerinde AÇSHİM, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan stantları gezdi.

Turuncu renginin hakim olduğu stantlarda, "Şiddete Dur De" sloganıyla vatandaşlara Alo 183 hattı ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Vatandaşlara kadın konukevinde barınan kadınların el emeği ile yaptıkları turuncu renkli anahtarlıklar, fularlar ve maskeler hediye edildi. Stantlar gezildikten sonra 2020 yılında kadına yönelik şiddetle mücadelede daha etkin ve vaka bazlı çalışmanın hedeflendiği İpekyolu Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu ziyaret edildi. Burada Vali Yardımcısı Abdülhamit Karaca ve heyete aile içi şiddet bürolarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.