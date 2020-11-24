Van'da kadına yönelik şiddetle mücadele semineri düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, '25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında personeline seminer verdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Hacıbekir Kültür Merkezi'nde verilen seminere Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez de katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek'in koordinatörlüğünde pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen seminerde Sosyolog Canan Demirkıran sunum eşliğinde psikososyal destek, tıbbi, hukuki ve maddi destek, barınma için yönlendirme, danışma ve rehberlik hizmetlerine ulaşım gibi konularda bilgilendirme yaptı.

Seminerde ayrıca Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) hakkında da bilgiler verildi.

Kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planı kapsamında farkındalık oluşturulması hedeflenen seminer, hafta boyunca devam edeceği belirtildi.